KJ Apa «spotté» en train d’embrasser une actrice connue

KJ Apa, que l’on connaît pour son rôle d’Archie dans la populaire série Riverdale, a été photographié avec une belle actrice blonde et la paire avait l’air TRÈS proche!

C’est lors d’une soirée Comic-Con à San Diego que KJ Apa et l’actrice britannique Britt Robertson ont été vus collés-collés.

AFP

Le magazine People confirme que le couple s’est tenu la main presque toute la soirée, que KJ lui a enlacé la taille à maintes reprises et qu’ils ont également échangé quelques baisers. Ouh-la-la! Pas de photos ni de vidéos du couple sont sorties pour l’instant, mais tous les invités du party ont pu voir qu’ils avaient bel et bien l’air d’être tombés sous le charme l’un de l’autre. KJ et Britt ont tous les deux joué dans le film A Dog’s Purpose, que l’on peut voir sur Netflix.

Depuis son ascension vers la célébrité, KJ Apa n’a jamais confirmé être en couple avec qui que ce soit. On se demande si l’acteur va vouloir s’afficher publiquement avec sa douce!