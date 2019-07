Cole Sprouse et Lili Reinhart ne seraient plus ensemble!

De nombreuses sources ont confirmé à certains médias, dont le US Weekly, que le couple formé des deux vedettes de Riverdale Cole Sprouse et Lili Reinhart ne serait plus.

C’est lors d’une soirée post Comic Con (le même party où KJ Apa a été vu avec une mystérieuse blonde) que Cole aurait annoncé la nouvelle à plusieurs personnes présentes. Selon une source qui a assisté à l’événement, Cole serait arrivé à l’hôtel Hard Rock sans Lili et avait l’air fâché. Il aurait raconté à ses amis que Lili et lui ne s’entendaient vraiment pas ces derniers temps et qu’il pensait que c’était fini pour de bon.

Même si Lili et Cole étaient assis l’un à côté de l’autre lors des entrevues au Comic Con, ils ne se seraient pas vus en dehors des heures de travail depuis quelques jours.

AFP

AFP

Lili et Cole n’ont toujours pas émis de commentaires sur ces révélations faites par le magazine US Weekly.

Les deux acteurs avaient révélé qu’ils formaient un couple en 2017, lors du Comic Con de San Diego. Si la rupture s’avère officielle, leur relation aura duré deux ans.