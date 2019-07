Kylie Jenner porte un maillot de bain trompe-l’œil TRÈS audacieux!

Il n’y a pas de doute, Kylie Jenner a passé des vacances incroyables avec ses amies, incluant Stassie et Sofia Richie (mais pas Jordyn!).

La femme d’affaires derrière Kylie Cosmetics a partagé plusieurs images de son périple dans le sud et sans surprise, beaucoup d’entre elles sont des photos en maillots, comme ce cliché pris dans un ensemble Chanel.

Si la plupart de ses kits sont cutes, son costume de bain trompe l’œil, lui ne fait pas l’unanimité... C’est que sur son une-pièce, on peut voir la silhouette d’une femme nue (qui ressemble un peu à la Venus de Milo). Le modèle de maillot nous rappelle étrangement le fameux costume de bain de «chest poilu» porté par Alanis, Alicia et Peach . On vous laisse constater par vous-mêmes!

Un look audacieux qui termine bien sa série de photos de vacances qui nous a divertis toute la semaine!