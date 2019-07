L’endroit où tu risques de rencontrer l’amour de ta vie cet été selon ton signe astrologique

Si vous êtes à la recherche de l’âme sœur, mais commencez à désespérer, puisque vous ne trouvez jamais de candidat potable où vous cherchez, l’astrologie peut venir vous aider.

En effet, selon votre signe certains endroits peuvent être plus propices aux belles rencontres. On vous a donc préparé une liste (très scientifique...) des endroits où vous risquez de trouver l’amour de votre vie, si vous le cherchez, cet été!

1. Bélier –Au sein de son équipe de soccer amicale

Ou n’importe quelle équipe sportive, car comme les Bélier aiment bouger, il leur faut un partenaire capable de les suivre!

2. Taureau – Lors d’une sortie à la cantine du coin

Comment conquérir un Taureau? Avec son estomac! C’est donc devant une grosse poutine (et probablement 2-3 steamés) que le Taureau saura ouvrir son cœur à la personne désirée.

3. Gémeaux – À sa job d’été

Les Gémeaux sont hyper travaillants et vont probablement passer une bonne partie de l’été à ramasser des sous pour un projet quelconque qui s’en vient. Clients ou collègues, le Gémeaux risque d’être charmé par quelqu’un qui le fait sentir spécial!

4. Cancer – À la bibliothèque municipale

Parce que le Cancer est la recherche de quelqu’un d’assez «chill» comme lui, qui est capable d’apprécier des moments d’inactivités, même en plein cœur de l’été, la bibliothèque du coin est l’endroit parfait.

5. Lion – Lors d’une soirée arrosée au karaoké

Les Lion veulent impressionner et démontrer l’ampleur de leur talent. C’est donc au bar de karaoké le plus proche que tu risques de le voir s’époumoner et tenter de séduire, par leur look et leur talent flamboyant, toute la foule de fêtards!

6. Vierge – À la table de poker d'un casino

Les Vierge analysent énormément les situations et les gens qui les entourent. Ils excellent dans les jeux de sociétés ou de carte, c’est pourquoi ils pourraient flasher sur leur adversaire (et le lire comme un grand livre ouvert) lors d’une «game» de poker!

7. Balance – Lors d’une soirée de danse country

Les Balance ADORENT se déhancher. C’est donc le temps cet été qu’il se trouve un/une partenaire de danse, apprennent les rudiments du set carré et tente de trouver l’amour aux rythmes fougueux du banjo.

8. Scorpion – Dans un bar un peu sketch

Les Scorpion aiment se sentir différents et n’iront pas au bar le plus en vue de la ville. Ils vont préférer la petite taverne miteuse où ils passeront la soirée à chercher LA personne prête à vivre avec toute leur singularité!

9. Sagittaire – À un festival de musique

Le Sagittaire veut juste une chose dans la vie : passer du bon temps. C’est aussi un hyperactif qui risque de courir tous les festivals de musiques au Québec et pourquoi pas, faire de belles rencontres entre deux concerts.

10. Capricorne – Dans les sentiers de marche d’une montagne

Véritable amant de la nature, le Capricorne aime trotter entre les arbres, mais surtout, il aime s’imaginer le faire avec l’âme sœur!

11. Verseau – Au yoga avec des chèvres

Le Verseau est un signe qui sort toujours des sentiers battus, mais surtout qui cherche à vivre de nouvelles expériences, aussi weird soient-elles. Et ils cherchent quelqu’un qui veut embarquer dans leurs idées un peu fofolles également!

12. Poissons – Lors d’une sortie à la plage

C’est près de l’eau que ce signe se sent le mieux et c’est à cet endroit qu’il pourra peut-être rencontrer quelqu’un capable de briser ses rêveries constantes et de lui faire vivre une histoire d’amour digne des contes de fées!

