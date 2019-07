Laura-Gabriel avoue tout sur sa relation avec Alex L'Abbée

La Youtubeuse Laura-Gabriel a enfin répondu aux rumeurs concernant sa relation avec Alex L’Abbée dans une vidéo révélatrice.

Clara Lacroix

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube et intitulée «Ce qui s’est vraiment passé avec Alex», l'ancienne candidate de OD Bali s'est confiée sans retenue.

Après s'être rencontrés par le biais de leur amie commune Cindy Cournoyer, les deux créateurs de contenu célibataires ont commencé à apprendre à se connaître plus en profondeur il y a environ deux mois.

Puis, ils avaient enflammé la toile lorsqu'Alex avait publié l'un de ses fameux "Carpool sans regret" avec comme invitée, Laura-Gabriel.

Tout de suite, les fans ont remarqué la chimie qui s'opérait entre Alex et Laura-Gabriel et ont exprimé leur désir de les voir former un couple.

Alex avait ensuite participé à des vidéos sur la chaîne de Laura-Gabriel, notamment dans «Notre première date», dans laquelle ils faisaient semblant d'avoir un vrai rendez-vous galant.

C'est là où les cartes se brouillent! Dans son storytime, Laura-Gabriel explique que si les intentions derrière cette vidéo n'étaient pas claires pour ses abonnés, elles ne l'étaient pas non plus pour elle!

Sans trop savoir si Alex était sincère, Laura-Gabriel a tenté de le savoir pendant quelques semaines. Durant cette même période, Cindy a joué les entremetteuses en faisant exprès de les laisser seuls quand ils faisaient une activité tous les trois ensemble.

Tannée de recevoir des signaux différents de la part d’Alex, Laura-Gabriel lui a finalement demandé pourquoi il avait voulu faire la vidéo de première date!

Il lui a répondu qu’ils s’entendaient super bien, mais qu’il ne voulait pas être en couple.

Ce qui est arrivé par la suite est une leçon pour tous! Laura-Gabriel indique qu'elle continuait de recevoir des signaux pas trop clairs de la part d'Alex, et n'a donc pas arrêté de se demander si quelque chose allait finalement se passer entre ce dernier et elle!

Elle a développé un crush en passant de plus en plus de temps avec lui, puis a tenté d’analyser ses faits et gestes pour comprendre s’il était intéressé ou pas.

Toutefois, comme elle le dit si bien dans sa vidéo, «Si un gars t’apprécie, tu le sais. S’il ne t’apprécie pas, tu es confuse.»

C’est quand elle s’est souvenue de ça qu’elle a compris qu’Alex ne s’intéressait pas à elle, mais qu’il était tout simplement gentil et attentionné avec tous ses proches!

Pour plus de détails sur cette histoire, ne manquez pas la vidéo croustillante de Laura-Gabriel juste ici: