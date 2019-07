5 blushs en pharmacie que toutes les Youtubeuses beauté s’arrachent

Si on veut avoir un teint bonne mine sans avoir à dépenser une fortune, les blushs de pharmacies viennent à notre rescousse!

Avec la panoplie d’options qui s’offrent à nous, il devient parfois difficile de faire un choix éclairé. Heureusement, les «beauty gurus» en essaient constamment pour nous et certains produits se démarquent des autres.

On vous a donc listé 5 blushs qui se démarquent par leur rapport qualité/bas prix!

Milani - Blush cuit dans la teinte Luminoso (11,50$)

Pharmaprix

Si vous regardez les vidéos de «favoris» des youtubeuses beauté vous savez probablement que le fard à joues Milani dans la teinte Luminoso est constamment mentionné! Son fini légèrement lustré est parfait pour l’été et sa tonalité de pêche convient à presque tous les teints.

Wet & Wild Color Icon - Toutes les couleurs (5,29$)

Pharmaprix

Ces blushs sont extrêmement pigmentés et un petit peu de produits vont vous donner un coup de pep en un rien de temps.

Essence - Matte Blush (4,99$)

Pharmaprix

On adore son prix, mais encore plus sa formule poudre finement moulue qui donne un effet naturel à la peau. En plus, Essence ne teste pas sur les animaux!

Physicians Formula - Happy Booster dans la teinte Natural (16,99$)

Pharmaprix

Pas tous les blushs de la marque sont créés égaux, mais ceux de la gamme Happy Booster, avec les petits cœurs, sont particulièrement prisés par les reines de la beauté.

NYX - Baked Blush dans la teinte Foreplay (10,99$)

Pharmaprix

Cette teinte est particulièrement prisée par les Youtubeuses, un rose saturé avec une petite touche pêche et un effet satiné sur la joue. Flatteur!