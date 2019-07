L’été, on a beaucoup de temps devant soi, mais souvent, pas une tonne d’argent pour se payer des activités luxueuses en amoureux, comme des voyages ou de grandes sorties au resto.

Après avoir passé quelques semaines d’été avec sa blonde ou son chum, on peut manquer d’inspiration en termes d’idées de dates à deux qui ne coûtent pas trop cher. Un moment donné, on a vite fait le tour de Netflix et de la piscine chez les beaux-parents.

On vous donne donc quelques idées d'activités à faire à deux avec son amoureux/amoureuse!

1. Aller bruncher au parc.

Au lieu du traditionnel lunch qu'on apporte en pique-nique, on sélectionne croissants, bagels, fruits frais, sans oublier le café!

2. Regarder le soleil se coucher dans l’endroit le plus instagrammable de votre ville.

Bord du lac ou sommet de montagne: c’est vous qui décidez!

3. Prendre une journée pour visiter une ville voisine où vous n’allez pas souvent.

Et découvrir ses meilleurs spots à deux!

4. Faire un concours de jeux de pelouse, comme le croquet, les washers ou les poches.

Que le/la meilleur(e) gagne!

5. Magasiner dans les ventes de garage du coin et trouver les meilleurs deals.

6. S’acheter un cerf-volant à bas prix et (essayer) de le faire voler.

Pas aussi facile qu’on le pense!

7. Faire une tournée des cantines les plus proches.

Et déterminer qui fait LA meilleure poutine du coin.

8. Aller faire un tour des marchés fermiers près de chez vous.

L’occasion parfaite de se bourrer la face de fraises.

9. Aller à une foire locale et «frencher» en haut de la grande roue.

Demandez à votre blonde ou votre chum de vous gagner le Pikachu géant!

10. Faire un concours pour savoir qui fait la meilleure recette de burger.

Faites goûter le tout à votre famille, qui devra choisir un gagnant.

11. Emprunter un chien du quartier pour une longue marche en bonne compagnie.

Il y a toujours un voisin qui veut bien vous «prêter» son chien!

12. Aller marcher dans un parc de la SÉPAQ pas trop loin.

L’entrée n’est pas chère et ça vous fait bouger!

13. Camper dans son salon.

Pas de temps ni de budget pour faire du camping? Apportez votre matelas, vos oreillers et couvertures dans le salon, partez Netflix et endormez-vous en écoutant vos séries préfs!

14. Aller à la plage la plus proche.

On n’oublie pas nos nouilles de piscine et nos fusils à l’eau pour encore plus de fun!

15. Jouer à un jeu de société dehors, à la lueur de (plusieurs) chandelles.

Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit: à vous de choisir!

16. Apprendre quelque chose ensemble.

Que ce soit un nouvel instrument de musique qui traîne chez vous ou une nouvelle langue, avec une application: plein de choix s’offrent à vous!