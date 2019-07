Elisabeth Rioux a «teasé» un nouveau maillot de sa collection en collaboration avec l’artiste montréalaise Pony et on pense que c’est notre préféré à date!

Après les fameux dinosaures, le Hoaka fleuri et les dauphins banane...

Ce sont maintenant des fruits qui sont en vedettes sur les derniers imprimés de maillots!

Capture d'écran Instagram

On a aussi «spotté» un tout nouvel imprimé de maillot inspiré par l’astrologie et on doit dire que ce dernier est en plein dans nos cordes!

Également, dans les nouveautés Hoaka x Pony, un modèle «Baelien» beaucoup trop cutes mettant en vedettes des extraterrestres...

Si on n’avait pas déjà assez de maillots de bain pour nos vacances, ça donne envie de s’en procurer quelques-uns!