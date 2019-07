On a tous cette personne dans sa vie qui prend environ 20 minutes pour choisir ce qu’elle va manger au resto. C’est probablement parce qu'elle est née sous l'un des signes suivants!

Pour elles, prendre une décision aussi simple que choisir quelle sorte de café boire, où aller en vacances ou que faire ce week-end peut être ardu. C’est sans parler des grandes décisions de la vie qu’elles peuvent ruminer pendant des années!

Et si pour vous, prendre une décision n’est jamais simple, c’est peut-être à cause de votre signe!

Voici les 4 signes astrologiques qui sont incapables de prendre des décisions

4. Poissons

Comme les Poissons ont la fâcheuse tendance de vouloir plaire à tout le monde, ils vont être incapables de trancher quand vient le temps de prendre une décision qui pourrait déplaire à un groupe ou à un autre.

Aussi, une fois qu’une décision est prise, les Poissons ont tendance à revenir sur ce qu’ils avaient décidé, et ce, plus d’une fois. Ça peut devenir étourdissant!

3. Gémeaux

C’est simple, les Gémeaux veulent tout en même temps! C’est le signe qui a le plus tendance à avoir le FOMO (fear of missing out) et va donc avoir énormément de difficulté à choisir entre plusieurs activités proposées: ils vont vouloir toutes les faire!

Ils n’ont pas cette petite voix intérieure qui leur dit «c’est ÇA que tu devrais faire». Ils vont souvent consulter les gens autour d’eux avant de prendre une grande décision.

2. Sagittaire

Les Sagittaire sont des personnes de type go with the flow, qui se laissent aller au gré de la vie. Pour eux, c’est le destin qui choisit leur chemin, donc quand le poids d’une décision repose entièrement sur leurs épaules, c’est difficile.

Leur goût du risque est si développé qu’ils vont remettre en doute leur envie, simplement parce qu’il ne veulent pas s’embarquer dans une routine. Ils vont donc souvent prendre une décision complètement à l’opposé de ce qu’ils désirent vraiment, juste pour se challenger.

1. Balance

Le problème des Balance? C’est qu’ils ne prennent AUCUNE décision! C’est la personne qui va dire: «Je suis la Suisse, ce n'est pas moi qui tranche». Les Balance ne veulent absolument pas venir ruiner l’harmonie qui règne, et pour se faire, vont simplement se tenir loin des discussions polarisantes.

D’un même côté, les Balance se font l’avocat du diable par excellence et vont peser le pour et le contre d’une décision sans problème. C’est quand il est moment de trancher, toutefois, que la personne Balance est complètement inutile.