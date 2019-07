Parce que l’été est loin d’être fini (oh non!) et qu’on a encore plusieurs sorties à la piscine, à la plage ou en bateau de prévues, on souhaite avoir plus qu’une option de maillot de bain dans notre garde-robe.

Ça tombe bien, plusieurs boutiques sont déjà en mode automne et liquide donc leur stock de maillots, pour le plus grand bonheur de notre portefeuille!

On vous propose donc de consulter cette liste de maillots pas chers et de vous en inspirer pour vos prochains achats. Bon magasinage!

1. Maillot néon une-pièce, 30$ (au lieu de 45$), chez Simons

2. Bikini taille haute à carreaux, haut et bas 13$ (au lieu de 26$), chez Forever 21

3. Bikini à motifs léopard, haut et bas 20$ (au lieu de 40$), chez Aerie

4. Une pièce rouge, 20$ (au lieu de 40$), chez H&M

5. Bikini rose flash, haut et bas 15$ (au lieu de 20$), chez Simons

6. Bikini blanc, haut et bas 20$ (au lieu de 40$), chez Aerie

7. Haut triangle à pois, haut 20$ (au lieu de 27$) et bas 18$ (au lieu de 23$) + 50% sur le deuxième item, chez Garage

8. Maillot orange brûlé à noeuds, haut 12$ (au lieu de 25$) et bas 11$ (au lieu de 25$), chez Forever 21

9. Bikini mauve, 40$ l’ensemble (au lieu de 50$), chez Fashion Nova

10. Bikini gris argenté, haut 17$ et bas 13$ + 50% avec le code BABES, chez Missguided

11. Ensemble bikini jaune, haut 20$ (au lieu de 30$) et bas 15$ (au lieu de 23$) + 50% sur le deuxième item, chez Garage

12. Une-pièce à rayures, 31$ (au lieu de 45$), chez Old Navy

13. Bikini bleu royal, haut 20$ et bas 10$ + 50% avec le code BABES, chez Missguided

14. Maillot une-pièce noir à bretelle blanche, 35$ (au lieu de 60$) chez Aerie

15. Bikini vichy rouge, haut 14$ (au lieu de 30$) et haut 11$ (au lieu de 25$), chez H&M

16. Maillot une-pièce à effet tie-dye, 39$ (au lieu de 65$), Topshop chez La Baie