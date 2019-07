Instagram est bien plus qu’une application ou un réseau social: c’est une business pour les influenceurs.

Pour le plaisir et pour suivre le progrès de nos favoris, nous avons compilé 20 influenceurs ou personnalités du web québécois qui ont le plus d'abonnés sur Insta.

C'est donc sans compter les acteurs, chanteurs (allo, Céline!) et athlètes.

Voici les 20 influenceurs avec le plus d'abonnés sur Insta:

20. Cath Bastien, 203 k

Cath est une influenceuse fitness tout aussi inspirante par ses entraînements que ses messages toujours positifs.

19. Myriam Lemay, 210 k

Myriam est une créatrice de contenu originaire de la ville de Québec qui a participé à un vidéoclip de Daddy Yankee.

18. Lucie Rhéaume, 216 k

Lucie, qui est aussi Youtubeuse et la co-fondatrice de l'événement e-Influence, partage ses voyages, les moments de sa vie et ses plus belles tenues.

17. Milaydie Bujold, 250 k

La BFF d'Elisabeth Rioux, Milaydie propose du contenu lifestyle.

16. Audrey-Anne J, 260 k

Celle qui habite à l'Île-du-Prince-Édouard partage avec ses abonnés les magnifiques paysages de son coin de pays.

15. Catherine Paquin, 263 k

On a connu «Peach» dans OD, et on continue de la suivre sur les réseaux et dans la série Les Colocs!

14. Alanis Désilets, 264 k

Alanis est la meilleure amie (et coloc) de Catherine. Les deux ont participé à Occupation double, l'une à Bali et l'autre en Grèce.

13. Nabil Lahrech, 287 k

En plus d'être un youtubeur très populaire, Nabil a aussi une marque de vêtements.

12. Lysandre Nadeau, 311 k

Lysandre est aussi youtubeuse et une grande voyageuse qui est toujours transparente avec ses abonnés sur sa vie, ses amours et ses défis.

11. Lisa Homsy, 323 k

Lisa communique en anglais sur sa plateforme, mais elle est totalement bilingue! Ses photos de voyage sont magnifiques.

10. Beatrice Bouchard, 350 k

On connaît Beatrice comme étant la sœur jumelle d'Eugenie, mais elle est aussi créatrice de contenu.

9. Alicia Moffet, 351 k

On suit la chanteuse et future maman pour voir son quotidien et l'entendre chanter avec sa voix magique!

8. Emma Verde, 379 k

La youtubeuse partage sa vie de tous les jours sur Instagram.

7. Andreane Chamberland, 450 k

La mannequin et influenceuse partage ses looks, mais aussi ses secrets fitness et beauté.

6. Catherine Belle, 460 k

Cette «instababe» à la chevelure magnifique partage ses coups de cœur et les beaux moments de son quotidien.

5. Madhi Ba, 475 k

Ce youtubeur ne publie pas souvent sur Instagram, mais chaque photo vaut le détour!

4. Alex Centomo, 1 M

Celle qui vient tout juste de se marier publie du contenu mode et beauté inspirant.

3. Claudia Tihan, 1 M

La mannequin partage son quotidien et des clichés d'elle et son petit copain.

2. Marc Fitt, 1.4 M

Le copain de Cath Bastien et créateur de la marque Rise est un influenceur fitness qui partage des trucs de mise en forme très intéressants.

1. Elisabeth Rioux, 1.8 M

La première position va a Elisabeth et ses nombreux abonnés! Et ça, c'est sans compter le compte de sa compagnie de maillots Hoaka qui possède 585 k abonnés, et ses sous-vêtements Bamboo avec 123 k. Wow!