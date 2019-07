Si vous avez envie de changer de tête pour la belle saison, vous pouvez faire comme nos influenceuses et vedettes préfs et sauter à pieds joints dans les tendances de l’été!

Que ce soit en termes de coloration, de coiffure ou d’accessoires, voici ce qui sera sur toutes les têtes des plus audacieuses!

1. Les vagues de sirène

Qu’on aille à la plage ou pas, on veut que nos cheveux aient une apparence légèrement «vaguée» et ébouriffée, comme les surfeuse de la Californie! Les meilleurs conseils des coiffeurs pour obtenir ce look estival parfait sont par ici.

2. Le brun chocolat

Les brunettes vont opter pour une coloration saturée et riche qui rappelle le café moka.

3. Le balayage dans les teintes nudes

Celles qui veulent blondir leur tignasse cet été vont s’éloigner des blonds trop cendrés et vont plutôt choisir des teintes naturelles, comme le beige ou le doré.

4. Le rose très pâle

Eh oui, les cheveux colorés funky sont encore au cœur des tendances et c’est le rose pâle qui fait figure de proue de cette tendance pour celles qui aiment oser!

5. Les barrettes

On n’y échappe pas, les barrettes décorent nos cheveux de mille façons cet été, que ce soit en perle, avec brillants ou métallique.

6. Le néon

Les plus audacieuses vont opter pour des couleurs complètement éclatées comme le vert néon ou encore le corail!

7. Les roux saturés

Si les blonds se font discrets, les roux, eux, sont saturés, riches et de feu!

8. Les cheveux très raides

Laissez tomber les grosses boucles glam et ressortez votre fer plat: notre tignasse est raide et lustrée pour l’été!

9. Le blond avec racine foncée

Parfaites pour celles qui n’ont jamais le temps de passer chez le coiffeur rafraîchir leur couleur, le blond sur les pointes et les racines foncées sont toujours au cœur des tendances de la saison!