Si vous ne saviez pas déjà, Maya Hawke, celle qui interprète Robin dans la saison 3 de Stranger Things, a des parents très connus à Hollywood.

En effet, la comédienne de 21 ans est la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, qui ont été en relation entre 1998 et 2005.

REUTERS/Rose Prouser

Getty Images/AFP

REUTERS

Une fois que l’on connaît ces informations, on ne peut pas s’empêcher de remarquer à quel point elle ressemble à ses célèbres parents.

Joseph Marzullo/WENN.com

AFP

Brian To/WENN.com

On est tombé sous le charme de Maya dans son tout premier rôle majeur au petit écran alors qu’elle sert de la crème glacée chez Scoops Ahoy et décrypte simultanément des codes en russe avec ses acolytes Dustin, Erica et Steve.

Si vous êtes des fans ultimes de Stranger Things, on vous invite à répondre à notre quiz afin de découvrir quel personnage de la série vous ressemble le plus!