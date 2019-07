Elisabeth Rioux dévoile enfin sa toute première collection de vêtements inspirée du Wolfpack, le surnom qu'elle donne à sa famille, composée de Bryan et des chiens Royce, Luna et Maylie et ses fans.

L'influenceuse et femme d'affaires explique dans sa publication Instagram que ses fans lui demandaient une collection de «merch» depuis belle lurette, mais que cela la rendait mal à l’aise.

Elle ne voulait pas vendre des vêtements à son nom, elle a donc choisi de mettre plutôt de l’avant le groupe qu’elle forme avec ses fans, le Wolfpack.

Comme les loups, les humains sont plus forts quand ils sont en groupe!

La collection propose un hoodie et un t-shirt. En plus du mot Wolfpack sur le torse, il y a aussi un visage de loup sur le poignet, exactement là où Elisabeth et Brian ont un tattoo.

Elisabeth mentionne aussi qu’elle ne fera pas de profit sur cette collection. Elle préfère encourager son amie Sabrina Tam, qui a dû quitter Hoaka pour lancer sa propre compagnie de vêtements, The One and Only Shop. Chaque pièce est unique et créée à la main par Sabrina et sa maman.

Le coton ouaté est 70$, alors que le t-shirt est 37$. Vous pouvez vous les procurer juste ici!