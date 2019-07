L’été est la saison parfaite pour sortir de chez soi, essayer de nouvelles choses avec sa BFF et voyager.

C’est d’ailleurs tout ça que font nos vedettes et encore plus alors que l’été est bien entamé. En plus, elles documentent le tout sur leurs réseaux sociaux pour notre plus grand plaisir!

Voici sans plus tarder les activités estivales de nos vedettes et influenceurs prefs!

1. Emy-Jade, son petit Cooper et toutes ses amies ont profité d’un week-end au chalet.





2. Jessie Nadeau a fêté son anniversaire au Festival international de jazz de Montréal.

3. Emma Chamberlain s’est fait bronzer tout en portant un masque.

4. Shanie, Noémie et Alexandra d’OD Bali sont allées au mariage de Chloé Dumont.





5. Lucie Rhéaume profite de la vie avec son chum à Tulum au Mexique.

6. Elisabeth Rioux a lancé un tout nouveau maillot trop cute.

7. Pézie est allée au Festival d’été de Québec.





8. Ross Butler de 13 Reasons Why a posé avec le plus beau des pitous.



9. Sophie Nelisse et sa sœur ont profité du soleil et du lac Orford.



10. Cassandra Bouchard s’est baignée au Camping du lac des Sables.





11. Rosalie Lessard a fait du «snow» sur des dunes de sable.





12. Dylan Sprouse a fêté comme il se doit le 4 juillet.

13. Alanis Desilets et Catherine Paquin se sont promenées dans le Vieux-Port.



14. PO Beaudoin a visité la Maison Lavande.

15. Cindy Cournoyer est allée boire un fameux «Orange Julep».

16. Jessika a fait du surf intérieur.





17. Les filles de 2e peau sont allées se chercher quelques cornets de crème glacée.



18. Laurence Latreille s’est affichée en couple.





19. Livia Martin et Marika Bastarache sont allées voir la pyramide PY1.