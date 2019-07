Alanis Désilet vient-elle de révéler que Catherine Paquin est en amour? Tout porte à croire que oui!

Dans le dernier épisode de Colocs, série qui documente le déménagement des BFF à Montréal, l’ancienne candidate d’Occupation double à Bali, a fait une confidence qui a été remarquée par plusieurs internautes.

Catherine aurait, selon sa meilleure amie, un homme dans sa mire. Et ce n'est pas n’importe qui, c'est Antoine Arsenault, le meilleur ami de Joël Giguère, l’amoureux de sa coloc.

Capture d'écran/Noovo

«Je dis ça comme ça, mais j’pense que Cath et un certain garçon [s’offrent] des petits regards. On dirait qu’elle commence à avoir un petit quelque chose pour quelqu’un...»

D’ailleurs, lorsque les deux amies étaient en voyage en Grèce avec d’autres influenceurs, Peach s’est fait surprendre en train d’embrasser cet homme.

Pour les curieux qui aimeraient en savoir plus sur le nouveau prétendant de Cath, voici quelques informations à son sujet:

Antoine fait parti de la Ligue de Hockey Senior AAA du Québec et il est défenseur.