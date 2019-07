Les chanteurs Shawn Mendes et Camila Cabello ont été aperçus ensemble à une fête du 4 juillet et les fans ont rapidement sauté aux conclusions.

Après la sortie de leur clip assez chaud pour la chanson Señorita, la chimie entre Shawn et Camila était palpable.

Peu de temps après, celle-ci a annoncé qu’elle se séparait de son copain Matthew Hussey, redonnant espoir aux fans de «Shawmila».

Eh bien, les choses semblent se confirmer puisque selon quelques sources, Shawn et Camila étaient très proches à une fête en l’honneur du 4 juillet, la journée de l’Indépendance américaine.

On les voit tout d’abord ensemble au bord de la piscine...

🎥 | Shawn y Camila hoy 💖 pic.twitter.com/VhHSaDS2Ys — Shawn Mendes Argentina Oficial (@ShawnMendessArg) 4 juillet 2019

Puis, ils semblent danser et se tenir les mains un peu plus tard!

🎥 | Shawn y Camila en Los Angeles 💖 pic.twitter.com/SbxdRa5r1I — Shawn Mendes Argentina Oficial (@ShawnMendessArg) 5 juillet 2019

Et finalement, dans cette compilation de photos de la même soirée, mais à un autre moment, on peut les voir marcher main dans la main, et on dirait bien qu’ils s’embrassent aussi!

Shawn e Camila quarta-feira à noite em Los Angeles. pic.twitter.com/Xj3uBh09kw — SMBR Media (@MidiasSMBR) 5 juillet 2019

C’est trop cute! On espère vraiment avoir droit à une confirmation sous peu.