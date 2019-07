Environ trois fois par année, Mercure, la planète qui gouverne la communication, rétrograde, ce qui veut dire qu’elle change de direction.

Quand ceci arrive, cela déséquilibre notre capacité à communiquer, mais cela peut aussi avoir un impact sur les technologies et la chance et général.

Cette rétrograde, qui débute le 7 juillet et se termine le 1er août, est en Lion et Cancer, ce qui veut dire qu’on peut s’attendre à une période dramatique et émotive.

Voici donc comment survivre aux différentes phases de cette rétrograde:

Phase 1 – En Lion (du 7 au 18 juillet)

La première moitié de cette rétrograde est en Lion, donc les gens de tous les signes verront leurs façons de communiquer inspirées de ce signe.

On s’attend donc à beaucoup de «drama» et de gens qui veulent toute l’attention!

À éviter: Soyez très prudent quand vous potinez: quelqu’un pourrait vous entendre.

Date importante: Le 8 juillet, Mercure passera devant Mars, la planète de l’agressivité. Vous allez remarquer plus de chicanes et de gens qui se crient après. Au lieu d’embarquer là-dedans, allez faire un petit jogging!

Phase 2 – En Cancer (du 19 au 31 juillet)

Pour la seconde moitié de la rétrograde, on est en Cancer, le signe de l’émotivité.

Les gens vont donc communiquer de façon émotive et prendre tout personnel!

À éviter: Les malentendus seront courants durant cette période, ne sautez donc pas aux conclusions durant ce temps et prenez plutôt le temps d’écouter les autres!

Dates importantes: Le 21 juillet, Mercure va rencontrer le Soleil, la «planète» qui gouverne notre ego. Vous allez croire que vous avez tout le temps raison à ce moment-là, mais ce n’est pas toujours vrai!

Le 24 juillet, c’est Venus qui va croiser le chemin de Mercure. Puisque Venus est la planète de l’amour, vous allez communiquer de façon affectueuse. Venus en Cancer, c’est beaucoup d’amour! Alors, faites attention à ne pas trop en faire pour ne pas étouffer votre partenaire.

Le 30 juillet, Mercure passe devant la Lune, la «planète» des émotions. Vous allez être à fleur de peau et vos émotions seront dans le tapis!

Après cela, tout reviendra à la normale! Bonne chance.