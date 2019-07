L’influenceuse et youtubeuse Cath Bastien s’est tournée vers Instagram pour lancer un message important concernant les personnes qui souhaitent s’afficher en maillot de bain ou nues sur la célèbre plateforme de partage de photos.

Celle qui a longtemps fait des compétitions de musculation en bikini a répondu à un message lancé par Elisabeth Rioux, qui se questionnait concernant la nudité sur Instagram. Elle a remarqué que, parmi ses photos, celles qui obtenaient le plus de «likes» étaient celles où elle montrait le plus de peau possible. D’un autre côté, beaucoup de gens vont dénigrer les personnes qui choisissent de partager des images d’elles peu vêtues. Des réactions opposées dont plusieurs influenceurs, incluant Cath Bastien, voulaient discuter.

Cath Bastien refuse de partager des photos d’elle en bikini simplement pour récolter le plus de «likes» possible.

«Je suis très confiante dans un bikini, mais je refuse de mettre un bikini et de montrer plus de peau pour attirer l’attention sur les médias sociaux. De toute évidence, je vais partager des photos en bikini lorsque je serai en vacances, mais dans la vraie vie, je porte des vêtements la plupart du temps, c’est donc ce que vous verrez sur mon compte Instagram. Pour moi, une image corporelle saine signifie d’accepter notre corps aujourd’hui, tel qu’il est, et s’habiller de manière à avoir confiance et être à l’aise.»

Elle ne veut en aucun cas dénigrer ceux et celles qui choisissent de montrer leur corps sur les réseaux sociaux, mais invite simplement les gens à se poser des questions sur le contenu qu’ils consomment. Pourquoi ont-ils plus tendance à donner une mention «j’aime» à une personne dénudée plutôt qu’habillée? La question se pose!