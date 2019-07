Après Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion, c’est au tour de La Petite Sirène d’avoir son film en vrais personnages, et on connaît enfin notre Ariel.

Plusieurs actrices étaient convoitées pour le rôle iconique de la sirène à la chevelure rousse, notamment Zendaya.

Madelaine Petsch, qui joue Cheryl dans Riverdale, souhaitait obtenir le rôle...

Tout comme Ariel Winter, de Modern Family.

Eh bien, c’est la chanteuse et actrice Halle Bailey qui sera notre Ariel!

Plusieurs internautes désapprouvent que le rôle soit confié à une actrice afro-américaine alors que le personnage du dessin animé avait la peau blanche.

Une tonne d’autres, beaucoup plus sensés, nous rappellent que les sirènes n’existent pas et que la couleur de la peau d’Ariel, par conséquent, devrait être le dernier de nos soucis.

Halle, chanteuse hors pair, sera sans aucun doute excellente dans le rôle!

En plus d’Ariel, on sait que le jeune Jacob Tremblay sera la voix du petit poisson Barboteur (ou Polochon, suivant la version que vous écoutiez).

AFP

Awkwafina sera la voix du goéland Écoutille (ou Eurêka), qui était un homme dans le dessin animé original.

AFP

La rumeur veut que Melissa McCarthy incarne Ursula.

Nicky Nelson/WENN.com

L'on n'a toujours pas annoncé qui sera le prince Éric!