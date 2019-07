En collaboration avec

On aime toutes suivre la pétillante Alanis Desilets sur Instagram! On se souvient même avoir récemment voté sur ses stories pour l’aider à choisir ses prochains modèles de lunettes.

Le temps d’une collaboration toute spéciale avec Clearly, on a donc invité Alanis à styler des looks estivaux en se basant sur les montures sélectionnées.

P.-S. Pour celles qui ne connaissent pas Clearly, il s’agit d’une lunetterie en ligne qui offre un grand choix de lunettes de soleil et de lunettes d’ordonnance.

Il y a plein de modèles différents et les paires commencent à 50$, montures et lentilles incluses.

Curieuses de savoir quels styles ont gagné le cœur des followers d’Alanis? Les voici sans plus tarder:

1. Ces lunettes de soleil années 70 de Ray-Ban

Modèle Blazed Round, or et vert, à 215$.

2. Ces lunettes d’ordonnance rondes et colorées de Joseph Marc

Modèle Method-50, rouge, à 100$.

3. Ces lunettes d’ordonnance délicates et unisexes de Derek Cardigan

Modèle Rondo-49, noir, à 110$.

Pour voir comment Alanis s’inspire de ses nouvelles lunettes pour agencer ses outfits estivaux, on visionne cette capsule!

