Avec l’été qui est enfin arrivé, l’envie de se vêtir de nos petites robes les plus cutes se fait sentir.

Si on n’a pas beaucoup de sous, mais on souhaite tout de même se gâter avec un nouveau morceau pour l’été, on peut profiter des nombreuses soldes qui ont lieu en ce moment pour s’offrir une nouvelle robe pour pas trop cher.

En voici 15 à moins de 20$

Courtoisie

1. Robe rayée verte, 15$, forever21.com

Courtoisie

2. Robe taille plus jaune, 20$, forever21.com

Courtoisie

3. Robe à rayures marine, 11$, hm.com

Courtoisie

4. Robe turquoise à dos ouvert, 20$, shein.com

Courtoisie

5. Robe t-shirt Arizona, 10$, hm.com

Courtoisie

6. Ensemble une-pièce blanc, 17$, ardene.com

Courtoisie

7. Robe jaune fleurie, 18$, oldnavy.com

Courtoisie

8. Robe vert lime, 15$, missguided.com

Courtoisie

9. Robe fleurie crème, 18$, shein.com

Courtoisie

10. Robe tie-dye rose, 20$, urban-planet.com

Courtoisie

11. Robe maxi à boutons, 13$, urban-planet.com

Courtoisie

12. Romper à noeud orange, 20$, garageclothing.com

Courtoisie

13. Robe en satin rose, 20$, urbanoutfitters.com

Courtoisie

14. Jumpsuit écourté avec élastique pour cheveux, 20$, zara.com

Courtoisie

15. Robe à noeud lavande, 15$, dynamiteclothing.com