On a tous déjà regardé des publicités de rasoir et remarqué que les comédiennes et mannequins engagées passaient leur rasoir sur une jambe déjà rasée...

C’est que la pilosité féminine est souvent taboue, bien que 100% naturelle. Peu de marques osent montrer leurs produits sur des mannequins qui ne sont pas fraîchement épilées et c’est bien dommage.

Une compagnie de rasoirs nommée Billie (oui, oui comme nous!) a décidé de faire le saut et de non seulement montrer des femmes avec leurs poils, mais bien leurs poils pubiens. Dans un message body positive, la marque montre des femmes de tout poids et ethnicité qui profite d’une journée à la plage, sans se soucier de leur ligne de bikini.

Dans cette période où on est bombardés de diètes estivales et de programmes d’entraînement pour avoir un beach body, c’est rafraîchissant d’entendre une compagnie dire aux femmes de faire ce qui leur plaît, peu importe leur poids ou leur pilosité.

La marque est d'ailleurs catégorique: «you do you» (tu fais ce qui te chante). Alors qu'on préfère nos jambes rasées ou non, nos aisselles poilues ou pas ou notre bikini épilé ou naturel, l'important c'est de faire ce qu'on veut.

Alors cet été, on fait comme nous dit Billie et on cesse de se soucier de nos «imperfections» et moindre poil qui dépasse et on profite pleinement des joies de l’été!