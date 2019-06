Si vous avez déjà été ciblé par des annonces de magasins comme Wish et Aliexpress sur les réseaux sociaux, vous savez que les produits proposés sont parfois... un peu douteux!



Grâce à ces publicités, toutefois, nous pensons avoir trouvé une pièce de vêtement qui pourrait bien nous être utile cet été : le chapeau le plus oversized qu’on a jamais vu.



Offert par la boutique en ligne Aliexpress pour un peu moins de 25$ par ici, le chapeau qui fait presque un mètre de diamètre a immédiatement capté notre attention par sa forme complètement démesurée.



On note aussi le photoshoot légèrement absurde mettant en vedette ledit chapeau dans des poses et des situations parfois absurdes.



On se dit toutefois que celles et ceux à la peau presque transparente vont apprécier ce couvre-chef qui protège beaucoup plus que le coco!