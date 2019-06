Avec la mode, on est certain d’une chose, c’est qu’au fil des années, même les tendances du passé les plus louches vont revenir nous hanter.

C’est le cas de cette tendance cheveux mythique des années 80, le fameux crêpage.

Celles qui ont grandi dans les années 80-90 ont sûrement demandé à leur maman de se faire crêper la crinière à l'aide de l'un de ces outils, ce qui pouvait prendre près d’une heure.

Eh bien, vous pourrez vivre cette expérience en 2019, puisque cette tendance semble revenir, comme l’annonce Ariana Grande avec une photo Instagram. L'interprète de God is a woman porte sa queue de cheval signature, mais avec un petit plus: des ondulations obtenues à l’aide d’un fer à crêpage.

Plusieurs autres vedettes ont d’ailleurs emboîté le pas, incluant Khloé Kardashian.

Si la tendance nous semble un peu difficile à porter dans la vie de tous les jours, elle peut facilement s’adapter à une coiffure plus «extra» de festival, par exemple.

Une tendance parfaite pour les nostalgiques du passé!