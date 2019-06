Si vous êtes du genre à avoir un nouveau «crush» chaque semaine, vous êtes probablement de l’un de ces quatre signes astrologiques.

Ce n’est pas votre faute: l’amour est un sentiment que vous souhaitez vivre à chaque moment de la journée. Pour cette raison, vous avez la fâcheuse habitude de tomber amoureux très rapidement.

Voici donc les 4 signes du zodiaque qui tombent amoureux beaucoup trop vite

Balance

Les Balance sont toujours à la recherche du thrill de la première relation. Ils veulent absolument avoir les petits papillons dans le ventre et les sentiments intenses qui viennent avec les balbutiements de l’amour.

C’est donc sans surprise que ce signe tombe rapidement et SOUVENT amoureux et n’hésitera pas une seconde à dire: «Thank you, next», dès que la passion fera place à la routine.

Scorpion

Les Scorpion ont la fâcheuse habitude de vouloir transformer n’importe quelle rencontre hasardeuse en relation d’une vie. Ils ont tendance à trouver des façons de se lier à des gens avec lesquels ils sont incompatibles, juste pour poursuivre une relation vouée à l’échec.

En effet, ils tendent à ignorer les signes précurseurs d’une amourette qui ne mène à rien, juste parce que la personne leur donne de l’attention.

Cancer

Pas surprenant que le signe le plus sensible du zodiaque s’attache trop rapidement! Avides de confort et profondément casaniers, les Cancer recherchent à tout prix une relation amoureuse stable.

Ce signe est en quelque sorte constamment à la recherche de l’amour de sa vie, même s’il ne s'en rend pas compte, et a tendance à s’attacher rapidement pour cette raison.

Taureau

Le problème des Taureau? Leur (trop) grand cœur! Ce signe veut toujours prouver qu’il est LA personne idéale pour son ou sa partenaire et aura la fâcheuse habitude de faire tout et n’importe quoi pour cette personne, sans prendre de recul pour analyser si celui ou celle à qui il voue toute son attention en vaut vraiment la peine.

Il arrive également que le Taureau confonde un sentiment de jalousie avec de l’amour et s’attache à des personnes qui provoquent ces remous négatifs.