Les faux ongles que l’on colle peuvent être vraiment pratiques lors d’une soirée spéciale ou un événement chic, car on n’a pas toujours le temps de prendre rendez-vous en salon.

Mais saviez-vous qu’il existe ce type de produits pour vos ongles d’orteils également?

Kiss / Impress

Eh oui, il y a présentement sur le marché une gamme de faux ongles conçus spécifiquement pour nos ongles d’orteils. Si on aime les produits qui nous permettent de gagner du temps, on est un peu moins certains du look de ces faux ongles collants sur nos pieds.

Pierres brillantes, effets holographiques ou simple manucure française, les pédicures Impress sont offertes dans une multitude de finis audacieux, spécialement pour des ongles d’orteils... Un bon choix pour celles qui souhaitent mettre l’accent sur leurs orteils cet été



Soyons honnêtes, nous préférons de loin la simple manucure unie, mais on salue les plus audacieuses qui adopteront cette tendance colorée!