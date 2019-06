La vente annuelle du magasin Ardène fait officiellement son retour cet été et c’est du 3 au 28 juillet et vous pourrez magasiner une tonne de vêtements et accessoires à moins de 5$

En effet, TOUT sera à moins de 5$ : des sacs aux maillots de bain et chaussures, en passant pas des vêtements pour toutes les saisons. Certains items commencent même à un dollar.

Si on se fie à l’an dernier, les items sont disposés dans d’immenses boîtes de carton et grands présentoirs où vous devez fouiller pour dénicher les meilleures aubaines. Les nombreuses boîtes sont dispersées dans un entrepôt de 80 000 pi2 situé à Saint-Laurent, dans un ancien Loblaws.

La vente commence officiellement le 3 juillet, mais certains chanceux auront le plaisir de magasiner un peu avant, lors d’un événement VIP, le 2 juillet. Vous devez toutefois participer à un concours pour gagner la chance d’avoir des billets exclusifs.

Pour celles et ceux qui n’auront pas l’occasion d’aller à la journée VIP, vous pourrez profiter de trois semaines complètes de vente. L’an dernier, les stocks étaient renfloués à plusieurs moments donnant l’occasion aux magasineuses de pouvoir se procurer de belles trouvailles de chez Ardène.

C’est donc un rendez-vous du 2 (si vous êtes chanceuses) au 28 juillet au 300 av. Sainte-Croix dans Saint-Laurent.