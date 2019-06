Voici le modèle de sandales que toutes les influenceuses portent en ce moment

Si vous vous demandez quelles sandales vos Instagrameuses préférées vont porter cet été, on a la réponse pour vous!

En effet, on a remarqué sur Instagram que plusieurs d’entre elles ont adopté un modèle bien particulier, créé par la marque québécoise Bego Vegan Label. Les sandales, dispo dans les couleurs blanches et noires, ont un talon carré pas trop haut et un effet plate-forme qui les rendent particulièrement confortables.

La marque Bego Vegan Label est entièrement végane (comme son nom le dit) et écoresponsable. Ses chaussures sont garanties d’être véganes, éthiques et écologiques. La semelle des sandales est créée à partir de caoutchouc recyclé et le dessus est fabriqué en «cuir végane», fait à partir d’ananas!

Emy-Jade, Lucie et même Pézie d’OD Grèce ont toutes été vues avec ces populaires sandales qui risquent de devenir un must cet été. C’est qu’elles sont parfaites non seulement pour les journées de festivals, mais aussi lors de soirées d’été, avec nos petites robes.

Avis aux intéressées, les sandales de Bego Vegan Label sont offertes en ligne, pour la somme de 130$.