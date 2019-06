Les 5 styles de lunettes préfs des influenceurs

En collaboration avec

On le sait, tout outfit estival qui se respecte est complété par une paire de lunettes.

Qu’il s’agisse de lunettes de soleil ou d’ordonnance, le bon choix de monture peut make or break notre look.

Cet été, on s’inspire de nos vedettes préfs en adoptant une nouvelle paire statement.

Et parce qu’on a tendance à les laisser traîner un peu partout ou à les oublier au fond de notre sacoche, on s’en procure volontiers plus d’une paire.

On choisit donc des modèles à la fois trendy, abordables et de bonne qualité, comme celles qui sont disponibles chez la lunetterie en ligne Clearly.ca.

Avant de se lancer dans une séance de magasinage, on consulte ce guide des 5 styles les plus à la mode en ce moment.

1. L’aviateur avant-gardiste

L’aviateur est une monture classique, c’est sûr. Cet été, elle prend des airs plus modernes avec des lignes avant-gardistes et une silhouette géométrique, comme nous le montre Chloe Dumont. Un look qui se porte aussi bien en lunetterie d’ordonnance ou pour protéger ses yeux des rayons du soleil!

On recréé le look avec ces modèles:

clearly

Haut: Lunettes Main And Central, 45$.

Bas: Lunettes Derek Cardigan, 85$.

2. L’œil de chat affiné

Le cat eye nous donne une allure un peu espiègle résolument rétro. Pour la moderniser, on la choisit en microsolaire avec une silhouette affinée, comme le fait la belle Camila Mendes.

On recréé le look avec ces modèles:

clearly

Haut: Lunettes Derek Cardigan, 115$.

Bas: Lunettes Derek Cardigan, 75$.

3. Le rectangle coloré

Un modèle statement est toujours une bonne idée! Il donne du caractère et se marie à plein de styles différents. Pour mettre un peu de fun dans nos looks estivaux, on l’essaie avec des couleurs éclatantes qui sortent de l’ordinaire. Un simple coup d’œil à la pétillante Éliane Duquet suffit pour nous convaincre!

On recréé le look avec ces modèles:

clearly

Haut: Lunettes Kam Dhillon, 95$.

Bas: Lunettes Perspective, 125$.

4. Les sourcils audacieux

Pour celles qui ont l’habitude des accessoires plus edgy, comme Bella et Zendaya, il s’agit de la tendance idéale. Les montures sans pont avec des barres droites et architecturales donnent de l’audace à tout coup. Parfaites pour compléter les ensembles de festivals, on les privilégie en version surdimensionnée.

On recréé le look avec ces modèles:

clearly

Haut: Lunettes Joseph Marc, 175$.

Bas: Lunettes Joseph Marc, 75$.

5. Le cadre métallique

Plus réservés, mais loin d’être ennuyants, les modèles à cadre métallique s’inscrivent joliment dans la tendance unisexe. Pour copier Noémie Bannes et Emily Ratajkowski, on se procure des lunettes à silhouette ronde, toujours très flatteuses.

On recréé le look avec ces modèles:

clearly

Haut: Lunettes Derek Cardigan, 110$.

Bas: Lunettes Kam Dhillon, 170$.

Sur le site Clearly.ca, les paires de lunettes commencent à 50$ et incluent la monture et les lentilles.

Il est même possible de voir si les modèles nous vont bien grâce à l’outil d’essayage virtuel. Si on change d’idée après l’achat, les retours sont gratuits et les échanges sont super faciles.

Le mieux dans tout ça? Une paire de lunettes est donnée à quelqu’un dans le besoin à chaque commande de montures effectuée sur Clearly.ca.

Parce que redonner au suivant, c’est toujours cute!

