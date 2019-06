Emy-Jade a reçu le plus beau cadeau pour sa fête

Emy-Jade fêtait récemment son 20e anniversaire, entourée de son amoureux, ses proches et ses amis.

Ce qui a vraiment fait de ses 20 ans une journée inoubliable, toutefois, est sans contredit le cadeau incroyable que sa sœur et ses parents lui ont offert. En effet, sa famille l’a surprise avec un présent bien spécial : un petit chiot bichon maltais miniature. Cute!

«Mes parents et ma sœur sont les plus incroyables, ils m’ont surprise à 00:00 pile avec ce petit miracle et y’a AUCUN cadeau dans le monde qui pouvait battre celui-là, mon petit chien d’amour à moi.», a indiqué la youtubeuse sur Instagram.

Elle a d’ailleurs partagé une vidéo du moment où elle découvre son cadeau trop mignon et sans surprise, elle était très émue de voir le petit puppy dans son sac-cadeau. (Voir la troisième image partagée)

Le petit chien porte actuellement le nom de Cooper, mais Emy-Jade hésite aussi avec le sobriquet audacieux de... Jimmy Frou Frou! Elle invite d’ailleurs ses abonnés à voter pour celui qui préfère dans ses «stories» sur Instagram.

Emy-Jade a aussi partagé plein de photos de son anniversaire, qu’elle a passé en compagnie de ses bonnes amies, Lucie Rhéaume, Cindy Cournoyer , Élisabeth Rioux et plein d’autres personnes qui lui sont chères.

Bonne fête Emy-Jade!