8 idées d'activités pas chères à faire avec ta BFF cet été

Quand l’été arrive et qu’on a beaucoup de temps devant nous, on peut parfois trouver ça un peu long.

On essaie donc de varier ses activités, mais en même temps, on n’a pas une fortune à dépenser. Pour pouvoir quand même profiter de l’été sans avoir à vider son compte en banque, voici une liste d’activités pas plates à faire avec sa BFF dès que les rayons du soleil arrivent!

1. Manger une crème glacée funky et faire une séance photo Insta

Il y a plein de crèmeries qui offrent bien plus que des cornets de crème molle à la vanille plate! Optez pour un cornet extra funky qui sera non seulement délicieux, mais aussi 100% instagramable. Profitez-en donc pour faire un photoshoot avec votre BFF!



2. Visiter les plages pas trop loin

Selon l’endroit où vous habitez, il existe des plages à proximité qui permettent de s’évader sans avoir à payer des centaines de dollars. On apporte notre haut-parleur Bluetooth, nos serviettes et quelques drinks et on passe l’après-midi à se faire dorer!



3. Aller faire un tour à la friperie la plus proche

Si vous n’avez pas une fortune à dépenser, les friperies sont l’endroit parfait pour trouver de beaux outfits, des décos, des livres, bref plein de choses cool, mais pour vraiment pas chères. Faites-vous un défi budget en essayant de vous magasiner un look cute pour moins de 20$!

4. Se procurer un magazine «spécial» (astro ou test) et le lire avec votre BFF

L’été, plein de numéros spéciaux font leur entrée en kiosque. Ils sont parfaits à faire avec son amie, sur une couverture dans la cour ou au bord de la piscine. On adore particulièrement le spécial «test» du magazine Cool! et le spécial Horoscope du magazine La Semaine!





5. Organiser une soirée ciné «comme dans le temps»

Avec le temps qui passe, on fait souvent moins de soirées cinéma avec notre BFF. Faites honneur à votre amitié en organisant une soirée ciné comme dans le temps : pop-corn, friandises préférées, grosses couvertures chaudes et un film du passé qui lie votre amitié. La parfaite activité à faire quand la météo n’est pas au rendez-vous.





6. Faire une séance manucure + pédicure

Pas besoin d’aller au salon pour avoir une pédicure parfaite! Vous avez juste besoin d’un bac assez gros pour faire «fitter» vos pieds, du sel d’Epsom, des beaux vernis et peut-être aussi un masque pour le visage, afin de rendre l’expérience encore plus le fun! Après avoir fait tremper ses pieds dans l’eau chaude et le sel, on peut aussi les frotter avec un exfoliant maison à base d’huile de coco et de sucre. Vos petits pieds vont vous remercier!

7. Prendre une marche et découvrir des endroits méconnus de son quartier

Si l’envie de bouger vous prend, prenez un sac à dos, votre bouteille d’eau et allez à l’aventure dans votre quartier à la recherche d’endroits qui vous étaient inconnus. Que ce soit une ruelle trop cute illuminée, une belle devanture de dépanneur où prendre des photos ou une rue où les maisons sont TROP belles, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans son quartier avec sa BFF.





8. Aller se louer des livres à la bibliothèque et les lire ensemble au parc

Faire un tour à la bibliothèque ne coûte pas un rond et permet de découvrir de nouveaux livres, auteurs et séries littéraires. On s’arme donc de notre couverture de sol et quelques collations et on passe à la bibliothèque pour louer des volumes qui nous font de l’œil. On s’installe ensuite dans le parc le plus proche et on en profite pour se baigner au soleil en lisant un bon roman!