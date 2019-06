L’artiste montréalaise Pony sort une collection pour la santé mentale

Pony, ou Gabrielle Laïla Tittley, ne cesse de nous surprendre avec ses collections et collaborations.

Après avoir dessiné des maillots pour Hoaka, la compagnie d’Elisabeth Rioux, Pony sort une mini-collection qui lui tient à coeur.

Inspirée par le thème de la santé mentale, Pony a concocté un design qui est, selon ses propres dires, son préféré de tous les temps.

On y voit le numéro de Suicide Action Montréal ce qui fait référence à la chanson Rédelé du groupe Alaclair Ensemble.

On adore le message de la collection qui comprend un t-shirt et un coton ouaté et que vous pouvez vous procurer dès maintenant sur sa boutique en ligne ponymtl.com.