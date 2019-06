Bella Hadid remet de l’avant cette tendance TRÈS douteuse des années 2000

Il n’y a pas de doute, les années 2000 sont de retour dans nos garde-robes, pour le meilleur ou pour le pire.

Avec la venue de la collection Baby Phat x Forever 21, le retour de la robe en satin et du look «total denim», on se doutait que le pire restait à venir. Eh bien, Bella Hadid semble avoir confirmé que la décennie 2000 sera encore plus présente dans le futur, après qu’elle eut porté sur la passerelle la fameuse combinaison pantalons à taille basse et g-string apparent. Chic!

Si vous n’étiez pas encore née à cette époque, sachez que cette tendance était partout dans les magasins. On agençait notre jean taille basse avec le string de son choix, souvent coloré ou encore embelli de pierre ou fioritures en métal. On laissait bien évidemment transparaître sur les côtés les bandes de strings que l’on appuyait sur nos hanches.

Bien évidemment, cette tendance se retrouve pour l’instant surtout sur la passerelle... mais on se doute qu’elle sera rapidement adoptée par les instagrameuses et modeuses de ce monde.

On ne sait pas si on est prêt!