Voici le rouge à lèvres que tu dois porter pour avoir l'air «estivale» comme Marie-Mai

On est toujours inspiré par les looks de Marie-Mai et sa dernière photo de sa mise en beauté nous a immédiatement donné des vibes estivales qu’on veut reproduire à tout prix.

La chanteuse est vraiment généreuse avec ses abonnés et prend souvent le temps de répondre aux questions de ces derniers qui se trouvent sous ses publications. Comme la mise en beauté de Marie-Mai est MAGNIFIQUE dans sa dernière photo, c’est sans surprise qu’elle a reçu de nombreuses questions, notamment sur le magnifique rouge à lèvres qu’elle portait pour l’occasion.

D’un orange vibrant, le produit sied à merveille à la carnation ivoire et les cheveux platines de la coach à La Voix Junior. Elle a d’ailleurs révélé exactement la nature du produit en question: une encre pour les lèvres signées Yves Saint-Laurent.

Si vous voulez reproduire le look estival de MM, vous pouvez le faire avec l’encre à lèvres liquide matte «Tatouage Couture» de YSL dans la couleur no 17, Mandarine éclatante.

45$, sephora.com

On sent que ce joli corail va rapidement devenir la couleur fétiche de l’été!