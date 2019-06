Les filles de 2e peau ont lancé une collection BFF colorée et tu vas vouloir tout acheter!

Marianne et Gabrielle de la chaîne YouTube 2e peau ont annoncé en grande pompe qu’elle lançait une collection de vêtements inspirée de leur amitié et nommée Pour de vrai.

On le sait, Marianne et Gabrielle sont des BFF depuis longtemps et elles avaient même testé leur amitié dans notre BFF challenge !

Les meilleures amies dans la vraie vie ont conçu des t-shirts, hoodies et chandails inspirés de leur amitié, de la culture québécoise, mais aussi des situations que toutes les BFF ont déjà vécues , comme se commander une poutine, ou encore sortir prendre un verre et faire le party.

Photo par Félix Renaud

Elles ont aussi de la marchandise portant la phrase signature qui débute leurs vidéos, le fameux «Allo, Coucou !».

Photo via Pour de vrai

Pour ce lancement 2e Peau a fait une séance photo à la Belle Province (avec Jay du Temple !) et on se croirait presque dans l’univers de Riverdale .

Photo par Félix Renaud

Les t-shirts, chandails et hoodies de la collection Pour de vrai sont offerts entre 35 $ et 70 $ et si vous en achetez deux, vous obtenez un petit rabais.

Voyez tous les vêtements colorés par ici .