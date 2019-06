Voici LE shampoing que toutes les blondes doivent avoir selon + de 3000 «reviews»!

Si vous êtes blonde, vous savez à quel point votre coloration peut rapidement passer du blond platine au jaune poussin en quelques semaines seulement.

Parce qu’on n'a pas toujours l’occasion de se rendre chez le coiffeur chaque semaine, des solutions s’offrent à vous, notamment les fameux shampoings mauves. Si vous avez déjà essayé ce type de produit, vous savez qu’ils ne sont vraiment pas faits égaux et que certains d’entre eux n’ont pratiquement aucun effet.

Eh bien, ce n’est pas le cas du shampoing Fanola No Yellow, un produit devenu culte pour plusieurs blondes qui ne souhaitent pas avoir des cheveux «banane» après quelques semaines.

Shampoing mauve Fanola No Yellow, 50$, amazon.ca

L’engouement pour le produit est indéniable: les acheteurs ont été plus de 3000 à laisser des commentaires sur ce shampoing sur Amazon.com et il conserve son score de plus de quatre étoiles. Les photos de plusieurs utilisatrices sont aussi intéressantes et montrent bien comment les cheveux deviennent beaucoup plus cendrés après l’application.

Le prix est quand même dispendieux, à 50 $ pour le litre, mais cette quantité peut durer très longtemps. Une bonne façon pour les blondes de garder leur «colo» fraîche, entre les toners chez le coiffeur.