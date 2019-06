C'est au tour de Sarah-Jeanne Labrosse de voir son style vestimentaire décortiqué par Noemie Lacerte pour notre plus récente capsule «Noemie copie le look de...».

Sarah-Jeanne, l'égérie de Lise Watier, est une actrice et animatrice hors pair et elle est toujours super bien habillée.

Noemie a donc choisi 3 de ses looks uniques qu'elle recrée dans notre capsule. Elle vous partage également ses trucs infaillibles pour copier le style de Sarah-Jeanne à la perfection!

Voyez la capsule juste ici:

*Pour ceux et celles qui les auraient manquées, revoyez nos capsules Noemie copie le look de... Lysandre Nadeau et Marina Bastarache.