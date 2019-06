Selena Gomez nous en a mis plein la vue lors de la première du film où elle tient la vedette avec Bill Murray et Adam Driver, The Dead Don’t Die.

On vous avait déjà présenté la bande-annonce de ce film assez prometteur qui mélange comédie et horreur et on pourra très bientôt le visionner, puisque sa sortie en salle est prévue pour le 14 juin prochain.

C’est donc pour célébrer cette arrivée dans les cinémas que Selena Gomez s’est vêtue d’une robe à plumes signée Celine par Hedi Slimane.

Ivan Nikolov/WENN.com

AFP

C’est le maquilleur Hung Vanngo qui effectué sa mise en beauté particulièrement réussie, choisissant un «smokey eye» léger et des lèvres nudes et mattes.

AFP

AFP

On le sait, la dernière année n’a pas été facile pour Selena Gomez qui a dû subir les contrecoups de sa maladie auto-immune, le lupus. Heureusement, cette dernière semble se porter de mieux en mieux, si on se fie aux dernières publications Instagram de la chanteuse et actrice.