On n’est visiblement pas les seuls à triper sur la toune Bad Guy de Billie Eilish, si on se fie à la dernière vidéo de danse de Britney Spears.

Eh oui, la princesse de la pop capote tellement sur cette chanson qu’elle a décidé de filmer sa fameuse chorégraphie de I’m a Slave 4 U avec un serpent, avec la chanson de Billie en trame sonore.

Le résultat est, sans surprise, flawless. Billie Eilish n’a pas eu le choix de réagir à la vidéo et a eu exactement la même réaction que nous: elle a commenté «omg» sous la publication de Brit.

Ça semble être tout un honneur pour la talentueuse Billie! Cette dernière n’est d’ailleurs pas la seule à avoir adoré la vidéo: depuis sa publication, il y a un jour, la chorégraphie a récolté plus de 3 millions de vues et récolté plus de 17 000 commentaires. Toujours aussi talentueuse, cette Britney!

