L’envie de sortir nos orteils pour la belle saison se fait toujours sentir à ce temps-ci de l’année et les marques et magasins répondent à nos besoins en nous proposant des modèles de sandales variés.

Dans cette mer de propositions, on peut parfois avoir de la difficulté à faire un choix.

On vous propose donc ces 6 tendances qui se trouveront sur tous les pieds cet été!

Les sandales de type «Teva»

Les adeptes du confort à tout prix sont servies : les fameuses sandales sportives prennent un détour haute couture avec des marques comme Prada qui en a fait sa propre version. On les adopte dans des coloris neutres, comme le noir, le beige et le gris ou encore dans des couleurs éclatées, pour ajouter un peu de «fun» à notre garde-robe.

Les mini brides

Tout est dans la délicatesse! Nos pieds sont finement enjolivés par des mini brides, ce qui confère immédiatement un look minimaliste à nos pieds. Le point focal de notre «outfit» devient donc nos vêtements plutôt que nos chaussures. Si nos sandales sont de couleur chair, nos pieds ont l’air presque nus!

Les ganses transparentes

Popularisées par la famille Kardashian au grand complet, les sandales et chaussures faites de plastique transparent sont particulièrement tendance cet été. Pour un brin de fraîcheur, on les retrouve en plastique transparent coloré, rose, bleu et même vert néon!





Le serpent

Ben oui, encore le serpent! Certaines sont tannées de voir cet imprimé partout et sur TOUT, mais c’est immanquable : le serpent est là pour de bon cet été! On l’adore particulièrement en mule, ou comme sandales à brides fines!

Les talons en blocs

En plus d’être jolis comme tout, les talons en blocs sont idéals pour celles qui ne sont pas très à l’aise, perchées sur des talons de six pouces. Ils s’agencent parfaitement avec des tenus plus chics, comme des petites robes légères d’été.

Le look «nature»

C’est le moment de sortir vos sandales en cuir brunes, tressées en osier ou encore serties de coquillages! Cet été, l’appel de la nature se fait sentir jusqu’au bout des orteils.