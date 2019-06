En collaboration avec

Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les rivières, les lacs et les océans, causant des dommages irréparables à la faune et à la flore.

Celles qui ont à cœur le respect de l’environnement et le bien-être des animaux seront donc ravies d’apprendre l’arrivée sur le marché d'une gamme de produits créés avec du plastique récupéré des plages.

Eh oui! Ces bouteilles de shampooings et revitalisants Herbal Essences sont composées à 25% de déchets de plastique qui polluent les plages.

Herbal Essences a fait équipe avec TerraCycle, une compagnie verte spécialisée en récupération, pour la création de bouteilles en plastique recyclé.

En plus de favoriser le recyclage et la dépollution des plages, cet ensemble est aussi certifié sans cruauté par PETA, comme le sont toujours les produits d’Herbal Essences.

Les formules sont exemptes de parabènes, de sulfates et de colorants. Et on s’en réjouit puisque ça rend nos cheveux tout doux!

Herbal Essences bio:renew est faite avec du plastique récupéré des plages et offre des duos de shampooings et de revitalisants dans trois fragrances inoubliables: pamplemousse blanc et menthe de Meuse, huile d’argan et lait de coco.

La gamme sera disponible en édition limitée dès le mois de juin!

On adorait déjà Herbal Essences pour son implication auprès des animaux et parce que c’est un choix abordable et accessible.

Ce geste d’achat devient encore plus positif puisqu’il s’agit d’une option concrète pour aider la nature!

Lors de notre prochaine visite à la pharmacie, on va certainement faire un petit détour dans l’allée des soins capillaires, histoire de faire notre part pour la planète!