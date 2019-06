Si vous ne saviez pas déjà, la vente privée L’Oréal bas déjà son plein depuis les dernières semaines.

La vente printanière se termine dans quelques jours seulement (le 3 juin), mais c’est l’occasion de se préparer pour la prochaine vente, puisque le géant de cosmétiques organise ce type d'évènement deux fois par année.

Celles et ceux qui prennent l’autoroute 40 en direction d’Ottawa/Gatineau ont sûrement vu les longues files devant le bâtiment de la vente, dans Ville Saint-Laurent. C’est que beaucoup d’amateurs et d'amatrices de beauté font la la queue pour obtenir des «deals» de feu sur des produits de marques diverses et populaires, comme L’Oréal (bien entendu), Vichy, Kiehls, Lancôme, Redken, et bien, bien plus!

Pour s’inscrire toutefois, c’est plus compliqué. Autrefois, il fallait absolument connaître quelqu’un de l’entreprise ou encore que votre employeur en demande. Toutefois, L’Oréal permet désormais de s’inscrire à son infolettre de «Vente privée», où un billet vous sera offert!

Vous devez simplement entrer vos coordonnées par ici et attendre patiemment qu’un billet se dépose dans votre boîte courriel, à l’approche de la prochaine vente, habituellement à la fin de l’été/automne.

Puisqu’il ne reste que quelques jours à la vente, il se peut que ce soit trop tard pour pouvoir participer à celle du printemps 2019. Toutefois, on s’inscrit d’avance pour avoir accès à des rabais quand même fous, comme des mascaras à 3$, des lingettes à 2$ et des rouges à lèvres à 2$. Pas mal!

