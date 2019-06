Depuis quelques années, plusieurs marques se positionnent contre l’utilisation de produits d’origine animale et une chaîne de boutiques québécoises, Call It Spring, a décidé elle aussi d’emboîter le pas!

En effet, la marque faisant partie du groupe Aldo a décidé de ne vendre aucun produit contenant des peaux d'animaux, des plumes, de la fourrure, des poils, des fibres de laine, des coquillages, de la vraie soie et des adhésifs ou composantes d'origines animales.

On le sait, ça peut parfois être difficile de trouver des produits certifiés sans cruautés hors des grands centres. Comme il existe des boutiques Call It Spring un peu partout au Québec, ils sont désormais vraiment accessibles pour les personnes qui choisissent de ne pas avoir de matières animales dans leur garde-robe. Une excellente nouvelle pour les amis des animaux!

Call It Spring a aussi fait un pas devant en termes de durabilité : avec le groupe Aldo, il fait partie de la Sustainable Apparel Coaltion, qui vise à équiper les entreprises afin qu’elles puissent réduire l’impact environnemental et humain de leurs produits. Call It Spring est aussi parmi les premières entreprises à être certifiée carboneutre.

Bien que «matière végane» ne veut pas certainement dire «écologique», la compagnie fait des efforts dans ce sens : elle sortira bientôt une collection «végane et durable» plus tard cette année.

On a hâte de voir tout ça!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!