Parce qu’on adore la télé québécoise et surtout ses vedettes qui ont toujours un style de feu, on a regardé avec attention le tapis rouge de la Soirée Artis 2019 pour vous sélectionner les plus beaux looks de la soirée.

De nombreuses vedettes ont défilé lors de cette soirée dédiée à la télé québécoise et plusieurs d’entre elles se sont démarquées par leur look audacieux.

Voici sans plus tarder 9 beaux looks vus sur le tapis rouge de la Soirée Artis 2019

1. Rafaëlle Roy

Joël Lemay / Agence QMI

2. Pascal Morissette et Julie Ringuette

Joël Lemay / Agence QMI

3. Ludivine Reding

Joël Lemay / Agence QMI

4. Valérie Chevalier

Joël Lemay / Agence QMI

5. Sarah-Jeanne Labrosse

Dominick Gravel / Agence QMI

6. Noémie Lacerte

Courtoisie

7. Julien Lacroix

Dominick Gravel / Agence QMI

8. Mehdi Bousaidan

9. Sarahmée

