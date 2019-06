Calvin Klein vient tout juste de mettre en ligne une vidéo en laissant peu pour l’imagination mettant en vedette l’une de nos vedettes préfs, Shawn Mendes.

Les photos de sa campagne avaient fait réagir plusieurs célébrités lors de leur publication il y a quelques mois et cette vidéo risque de faire de même. On y voit Shawn Mendes en sous-vêtements, alors qu’il pose en sous-vêtements devant un décor immaculé.

Sans surprise, la vidéo cumule les «likes» à une vitesse fulgurante et les amateurs de Shawn sont complètement sous le charme de leur chanteur préféré (et on les comprend!).

Le chanteur canadien vient tout juste de sortir une nouvelle chanson, If I Can’t Have You, qui fracasse déjà des records d’écoute sur les divers sites de «streaming» et sur iTunes. La chanson a d’ailleurs déjà cumulé près de 22 millions de vue 24h après sa diffusion sur YouTube.

