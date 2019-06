En collaboration avec

Ça nous arrive tous d’être bouche bée en tombant sur une photo #OOTD sur Instagram.

On se rend vite compte que les commentaires sont unanimes: «Trop beau! D’où ça vient, ce que tu portes?»

Avec DressYou, plus besoin de poser la question.

La nouvelle plateforme nous permet de suivre nos influenceurs préfs et de magasiner les looks qu’ils portent en un seul clic.

Sur DressYou, pas de mauvaise surprise. Les articles sont toujours affichés au même prix que sur le site des magasins d'où ils proviennent.

On aime aussi le fait que la plateforme se distingue par son authenticité. Les gens sont vrais et brillent par leur diversité corporelle.

Tous les styles sont les bienvenus – même le vôtre!

On vous demande souvent où vous dénichez vos vêtements? Saisissez l’occasion en publiant vos outfits sur DressYou.

Le mieux dans tout ça? Ça rapporte! En effet, le site vous remet 5% de la valeur des articles que vous faites vendre.

Vous ne savez pas trop comment vous y prendre? Voyez comment Noémie style ces 4 petits looks qui donnent envie!

photos laurence vézina

À gauche, Noémie porte un top Odeyalo avec une jupe en vinyle 8LACK qu’elle accessoirise avec un collier et des boucles d’oreilles Horace.

À droite, on la v oit avec un pantalon à jambe large et une camisole Odeyalo, coiffés d’un chapeau de voyage Canadian Hat.

photos laurence vézina

À gauche, on a d roit à un look agençant l’imprimé léopard d’une nuisette Sokoloff à un bomber jacket 8LACK et des boucles d'oreilles Pilgrim. Pour souligner la taille, un sac-ceinture hyper tendance également griffé 8LACK.

Enfin, à droite, Noémie se la coule douce dans un joli pyjama Sokoloff habillé d’un collier de la marque Deux Lions.

Pour voir le tout en action, visionnez la capsule ci-contre.

Tentant, n’est-ce pas? Pour en découvrir plus, consultez le profil de Noémie Lacerte sur DressYou.