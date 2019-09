Quand vient le temps de poser des gestes plus verts pour notre planète, on ne sait parfois pas par où commencer.

Bien sûr, on connaît tous le principe des trois «R» (réduire, réutiliser, recycler), mais il existe aussi des façons d’être plus écologiques quand vient le temps de prendre soin de soi.

Produits pour la peau, les cheveux, maquillage, etc. : notre routine beauté peut avoir un impact écologique beaucoup plus important qu’on le pense.

Voici donc 5 choses vraiment simples qu’on peut faire pour réduire l’empreinte écologique de sa routine beauté!

1. Remplacer les rondelles de coton jetables par celles lavables

Si vous vous démaquillez avec des rondelles de coton jetables, vous savez à quel point elles peuvent s’accumuler rapidement dans la poubelle. Or, il existe des options réutilisables que l’on peut simplement mettre au lavage. On réduit ainsi de façon importante la quantité de déchets que l'on produit tous les jours!

2. Faire son propre exfoliant pour le corps

Tout ce dont vous avez besoin, c’est du sucre (¼ de tasse), de l’huile de coco (½ tasse) et une huile essentielle de votre choix (quelques gouttes seulement). Essayez d’acheter ces produits en vracs, dans des épiceries locales et «zéro déchet» ou encore dans les fameux magasins Bulk Barn. En plus de réduire le nombre d’emballages chaque mois en rachetant toujours un produit du commerce, vous économisez beaucoup de sous!

3. Opter pour des marques plus naturelles, avec un souci pour l’environnement

Plein de marques populaires sont de plus en plus conscientes que les consommateurs ne veulent plus se mettre n’importe quels produits chimiques dans le visage. Des géants comme Sephora ont même une section plus «verte» où le consommateur peut choisir parmi des marques qui tentent d’offrir des options moins chimiques et nocives pour l'environnement.

4. Acheter des produits avec peu ou pas d’emballage

Les bouteilles de shampoing, revitalisants et gels douche peuvent prendre de la place dans votre sac de recyclage. Ceci est rapidement évitable, puisque tous ces produits existent sous forme de barres, qui elles, ne génèrent aucun déchet (ou presque). Une façon simple de réduire notre consommation de plastique!

5. Évitez les produits à microbilles de plastique

Dans les savons pour les mains, les gels douche, les exfoliants... les microbilles sont partout et s’infiltrent dans les cours d’eau, la flore et la faune marine. Heureusement, la vente de produits avec microbilles est bannie au Canada, mais ça n’empêche pas qu’il est toujours possible de s’en procurer en ligne. On évite donc ces produits nocifs pour nos amis les animaux marins à tout prix!