15 traits de personnalité des Taureau, les têtus du zodiaque

La saison du Taureau débute le 20 avril et se terminera le 20 mai. Charli D'Amelio et plusieurs autres personnalités sont nées sous ce signe qui indique que la personne qui le porte est loyale, travaillante, et un brin matérialiste.

Si vous, ou certains de vos proches êtes Taureau, vous allez reconnaître les traits de personnalité de ces personnes si fidèles qu’on adore tant.

Voici donc 15 choses typiques des personnes Taureau

1. Elle travaille toujours extrêmement fort, tellement que ça peut devenir obsessionnel.

2. Par contre, une fois rentrée chez elle, c’est difficile de la faire sortir, puisqu’elle adore le confort de sa maison.

3. C’est une amie loyale qui, généralement, garde les mêmes compagnons de vie le plus longtemps possible.

4. La Taureau est (presque) toujours calme et elle aime s’entourer de choses relaxantes, comme des chandelles.

5. Elle se fâche environ une fois par année, mais quand ça arrive, c’est comme une bombe nucléaire.

6. Elle a toujours plein de collections étranges, comme des roches, des souliers, des livres, ou des cartes professionnelles de tous les restos où elle a mangé.

7. Parlant de nourriture, elle en est fan! Que ce soit un grand resto ou une bonne vieille frite du McDo, elle sait apprécier la bouffe.

8. Elle a un petit côté «accro du shopping», ce qui explique pourquoi lorsqu’elle découvre un morceau qu’elle aime, elle doit se le procurer coûte que coûte.

9. Quand elle a une opinion, bonne chance pour essayer de la faire changer d’avis. C’est pratiquement impossible!

10. C’est l’amie nostalgique qui garde des boîtes de souvenir de l’été que vous avez passé ensemble au camp de jour en 1998.

11. Elle est toujours authentique et va tout de suite le sentir si tu essaies de lui mentir à propos de quoi que ce soit.

12. Elle propose tout le temps des activités dans la nature, comme du camping ou une randonnée, et sa chambre est remplie de plantes.

13. Quand tu lui demandes de t’apporter, par exemple, un vêtement que tu lui as prêté, non seulement elle ne l’oublie pas, mais elle l’a lavé, repassé, et plié comme Marie Kondo.

14. Si tu essaies de changer les plans sur lesquels vous vous étiez entendues, prépare-toi à une crise de nerfs.

15. Peu importe ce qui arrive, la Taureau sera TOUJOURS là pour toi, pour le meilleur et pour le pire!

