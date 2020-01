KJ Apa va jouer un chanteur connu dans son prochain film

KJ Apa, de Riverdale va jouer le chanteur américain Jeremy Camp dans le film biographique I Still Believe.

Après avoir obtenu son premier rôle au cinéma dans The Hate U Give aux côtés de Amandla Stenberg, notre Archie préféré continue de faire le saut du petit, au grand écran et c'est mérité!

Si vous écoutez Riverdale, vous savez que KJ est un très bon acteur, mais aussi un excellent chanteur et musicien.

Cela fait donc de lui la personne idéale pour jouer un chanteur dans un film sur sa vie!

Jeremy Camp est un artiste de rock chrétien très connu aux États-Unis. Vous pouvez le voir à la guitare dans cette courte vidéo.

C'est un rôle rêvé pour KJ qui pourra donc garder sa couleur de cheveux naturelle, le brun, ainsi que démontrer ses talents musicaux à tous!

I Still Believe va raconter la vie de Jeremy Camp. On imagine que le film devrait traiter de son histoire d’amour tragique avec sa première femme qui est décédée d’un cancer des ovaires après seulement 1 an de vie commune, ainsi que de son succès qu'il a obtenu alors qu'il était très jeune.

Le film sera filmé au printemps et sortira sur nos écrans le 13 mars 2020 donc, en attendant, voici la bande-annonce:

On a très hâte au film!